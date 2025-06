Taxas dos DIs fecham perto da estabilidade após dólar perder força ante o real

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,71%, ante 13,709% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,77%, ante 13,771%.

Os mercados globais abriram esta sexta-feira com a notícia de que Israel havia lançado ataques em larga escala contra o Irã, tendo como alvo instalações nucleares, fábricas de mísseis balísticos e comandantes militares. O Irã disparou mísseis contra Israel em retaliação.

O novo foco de conflito deu força ao petróleo, que chegou a subir quase 9% pela manhã, em meio às preocupações de que o Estreito de Ormuz -- importante rota marítima de escoamento da commodity, entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã -- possa ser afetado.

No mercado de Treasuries, o efeito foi de alta firme dos rendimentos, com investidores ponderando os impactos da escalada do petróleo sobre a inflação nos Estados Unidos.

No Brasil, os avanços dos Treasuries e do petróleo deram força às taxas dos DIs. Às 10h01, a taxa do vencimento para janeiro de 2027 atingiu a máxima de 14,295%, em alta de 8 pontos-base ante o ajuste da véspera. Perto deste horário, o dólar à vista também estava na máxima ante o real, perto dos R$5,60.

Mas a perda de força do dólar no Brasil, com alguns agentes aproveitando as cotações mais elevadas para vender moeda antes do fim de semana, tirou força da curva a termo brasileira, ponderou um operador da mesa de renda fixa de um banco de investimentos ouvido pela Reuters.