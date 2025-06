Wall Street cai aversão a risco por conflito entre Israel e Irã

Os preços do petróleo subiram quase 7% devido aos temores de que o conflito possa interromper o fornecimento de petróleo bruto do Oriente Médio. As ações do setor de energia dos EUA tinham alta, com a Exxon avançando 1,7%.

Os papéis das companhias aéreas caíam, já que os custos de combustível podem aumentar se os gargalos no fornecimento se concretizarem. A Delta Air Lines recuava 3,7%, a United Airlines perdia 4,4% e a American Airlines tinha queda de 4,7%.

As ações de defesa subiram, com a Lockheed Martin, a RTX Corporation, a Northrop Grumman ganhando entre 2,2% e 3,2%.

"Temos uma grande incerteza quanto à política interna e, além disso, temos a agitação geopolítica, que não só está afetando os mercados de petróleo, mas também o prêmio de risco mais amplo", disse Eric Teal, diretor de investimentos da Comerica Wealth Management.

Washington disse que não teve participação na operação, mas o presidente Donald Trump sugeriu que o Irã havia provocado o ataque a si mesmo ao resistir às exigências dos EUA para restringir seu programa nuclear.

Trump também pediu ao Irã que faça um acordo, dizendo que "os próximos ataques já planejados" serão "ainda mais brutais".