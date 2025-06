Trump aprova compra da U.S. Steel pela Nippon Steel por US$14,9 bilhões

Por Alexandra Alper

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou na sexta-feira a oferta da Nippon Steel, de US$14,9 bilhões, pela U.S. Steel, encerrando uma tumultuada negociação de 18 meses que sobreviveu à oposição sindical e a duas análises de segurança nacional.

Trump assinou um decreto permitindo que a fusão prossiga, desde que as empresas assinassem um acordo com o Departamento do Tesouro para resolver questões de segurança nacional que o acordo apresentava. Logo após, as companhias anunciaram que haviam assinado o acordo, cumprindo as exigências de Trump e, na prática, garantindo a aprovação para a operação.