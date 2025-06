Trump declara US$600 mi em rendimentos com cripto, clubes de golfe e taxas de licenciamento

Por Tom Bergin e Lawrence Delevingne e Tom Lasseter

WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump declarou mais de US$600 milhões em rendimentos proveniente de criptomoedas, clubes de golfe, licenciamento e outros empreendimentos em um relatório público financeiro divulgado na sexta-feira, que oferece um vislumbre do vasto patrimônio empresarial do presidente dos Estados Unidos.

O formulário, que aparentemente cobre o ano-calendário de 2024, mostra que os esforços do presidente no setor de criptomoedas aumentou substancialmente sua riqueza, mas ele também relatou altas receitas provenientes de empreendimentos e de seus outros negócios. No geral, o presidente declarou pelo menos US$1,6 bilhão em ativos, segundo cálculo da Reuters.