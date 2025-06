Dezenas de milhares de pessoas protestam na Holanda contra ações de Israel em Gaza

HAIA (Reuters) - Dezenas de milhares de manifestantes, incluindo famílias com crianças, reuniram-se neste domingo na Holanda para protestar contra o cerco de Israel a Gaza e contra a política do governo holandês em relação à guerra.

A segunda grande manifestação em um mês reuniu cerca de 150.000 pessoas em Haia, de acordo com os organizadores. Os participantes se vestiram de vermelho para formar uma "linha vermelha" contra os ataques contínuos de Israel e os supostos crimes de guerra cometidos contra os palestinos.

Os manifestantes cantaram, fizeram discursos e marcharam em frente ao Tribunal Internacional de Justiça, que está analisando um processo movido pela África do Sul que acusa Israel de genocídio. No ano passado, o tribunal determinou que Israel interrompesse uma ofensiva militar na cidade de Rafah, no sul de Gaza, e permitisse o acesso de ajuda humanitária.