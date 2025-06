Taiwan adiciona chinesas Huawei e SMIC à lista de controle de exportação

TAIPÉ (Reuters) - Taiwan adicionou as chinesas Huawei Technologies e Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) à sua lista de controle de exportação, que inclui outras organizações proibidas, como o Taliban e a Al Qaeda.

A inclusão na lista de entidades de bens estratégicos de alta tecnologia da administração de comércio do Ministério da Economia de Taiwan significa que empresas taiwanesas precisarão de aprovação do governo antes de exportar quaisquer produtos para essas companhias.

As empresas, ambas no centro das ambições da China em chips e inteligência artificial (IA), foram incluídas em uma versão atualizada do site da administração de comércio do ministério. Nenhuma das empresas respondeu aos pedidos de comentário realizados fora do horário comercial neste fim de semana.