Ações da Kering sobem com expectativas de troca do CEO

PARIS (Reuters) - A Kering, proprietária da Gucci, está pronta para contratar o presidente-executivo da Renault, Luca de Meo, em uma tentativa de reverter a situação do endividado conglomerado de luxo, disseram cinco fontes à Reuters, fazendo com que as ações da Kering disparassem e as da Renault atingissem mínimos de vários meses.

A Renault anunciou na noite de domingo que o CEO deixaria a montadora francesa em meados de julho para assumir novos desafios fora do setor automotivo. De Meo confirmou a saída sem dizer para onde está indo.

Mas a esperada mudança para a Kering, confirmada à Reuters por cinco fontes próximas ao assunto, fez com que as ações do grupo de luxo subissem quase 10%, a caminho do maior ganho percentual em um dia desde março de 2020.