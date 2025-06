Ações europeias sobem e encerram sequência de cinco dias de perdas

A Kering, dona da Gucci, saltou 11,8%, ficando entre os maiores ganhos percentuais no STOXX 600, depois que o conglomerado de luxo disse que está contratando Luca de Meo, chefe da Renault, para ser seu novo presidente-executivo, confirmando notícias de mais cedo.

As ações da montadora francesa fecharam em queda de 8,7%. Uma notícia separada informou que a Nissan planeja reduzir sua participação na Renault.

"Ainda temos ações europeias oscilando em torno de picos... o mercado acionário tem sido muito positivo em sua avaliação do que vai acontecer (tarifas e políticas de crescimento) e há muita positividade embutida nas ações europeias no momento", disse Jacob Pedersen, chefe de pesquisa de ações do Sydbank.

A Comissão Europeia rejeitou nesta segunda-feira notícias que sugeriram que ela estava disposta a aceitar uma tarifa ampla de 10% dos Estados Unidos sobre produtos da União Europeia, dizendo que são especulativas e que não refletem as discussões atuais.

No lado negativo, as ações do setor de saúde ficaram para trás, conforme a fabricante dinamarquesa de medicamentos Novo Nordisk caiu 3,5%.

As tensões geopolíticas, no entanto, continuaram a ser uma preocupação, já que o Irã pediu ao presidente dos EUA, Donald Trump, que force Israel a cessar fogo como a única maneira de acabar com a guerra aérea de quatro dias, enquanto o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que seu país está no "caminho da vitória" sobre o Irã.