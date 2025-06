Acordo comercial entre EUA e Reino Unido será concluído "muito em breve", diz premiê

BANFF, Canadá (Reuters) - O Reino Unido e os Estados Unidos devem finalizar "muito em breve" a implementação de um acordo comercial firmado no mês passado, disse o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, nesta segunda-feira, antes de uma reunião com o presidente norte-americano, Donald Trump, no Canadá.

"Certamente vou me encontrar com o presidente Trump hoje e discutirei com ele nosso acordo comercial", disse Starmer a repórteres à margem da cúpula dos líderes do G7.

"Estou muito satisfeito por termos feito esse acordo comercial e estamos agora nos estágios finais de implementação, e espero que isso seja concluído muito em breve."