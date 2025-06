Advogados de Bolsonaro pedem ao STF que delação de Mauro Cid seja anulada

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro pediram nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) a anulação da delação premiada de seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid.

Além disso, solicitaram a reabertura do prazo de requerimento de diligências, para que sejam incluídos no processo dados sobre perfis no Instagram que teriam sido utilizados por Cid para fazer comentários com aliados de Bolsonaro sobre sua delação.