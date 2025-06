ASA, de Alberto Safra, compra gestora Gauss Capital; Okumura assume asset

Fabio Okumura, que fundou a Gauss em 2014, assumirá como head da ASA Asset e os profissionais da Gauss serão incorporados à equipe da gestora, conforme o comunicado à imprensa. Okumura atuou por muitos anos como chefe da tesouraria do Itaú e foi sócio do Credit Suisse no Brasil, entre outros postos.

"A chegada de Okumura, um profissional tão experiente para liderar a Asset, e a qualidade do time dele representam um reforço importante no compromisso do ASA de gerar valor sustentável a longo prazo e inovar na gestão de patrimônio", afirmou a instituição fundada por Alberto Safra em 2020.

Além da gestora, o ASA também opera com outras quatro verticais de negócios -- ASA Empresas, ASA Investments, ASA Private e ASA Wealth. A companhia tem 16 escritórios no Brasil e no exterior.