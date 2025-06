Atividade econômica do Brasil cresce mais do que o esperado em abril com impulso de serviços, mostra BC

O resultado mostrou enfraquecimento ante a alta de 0,7% de março, em dado revisado pelo BC de avanço de 0,8% informado anteriormente. A leitura do mês ficou acima da expectativa em pesquisa da Reuters de ganho de 0,1%, mas foi a mais fraca desde dezembro de 2024.

"A desaceleração do PIB deve ser bastante gradual, com o dado de abril indicando desaceleração na margem. Os antecedentes de maio indicam o mesmo movimento de esfriamento da atividade doméstica", avaliou Leonardo Costa, economista do ASA.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o IBC-Br teve alta de 2,5%, enquanto no acumulado em 12 meses passou a um ganho de 4,0%, de acordo com números não dessazonalizados.

Em abril, o impulso foi dado pelo crescimento de 0,4% do setor de serviços, segundo a abertura dos dados do BC. Eles mostraram ainda que houve retrações no mês de 0,9% e 1,1% respectivamente em agropecuária e indústria

Dados do IBGE mostraram que em abril o setor de serviçosregistrou avanço pelo terceiro mês seguido, de 0,2%. Já as vendas no varejo interromperam três meses seguidos de ganhos com queda de 0,4%, enquanto a produção industrial cresceu menos do que o esperado, a 0,1%.

"Os números divulgados ficaram em linha com as leituras das últimas semanas dos principais indicadores setoriais divulgados pelo IBGE, que apontam para um gradual processo de arrefecimento da economia frente a um cenário macroeconômico adverso (política monetária contracionista, inflação elevada e aumento das incertezas domésticas e externas), que reforça a percepção de resiliência da atividade econômica", apontou em nota a equipe da Genial Investimentos.