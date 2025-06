Ativos precificam nova alta da Selic esta semana, embora maioria dos economistas veja manutenção

De lá para cá, também houve um aumento das preocupações com as contas públicas, em meio às dificuldades do governo Lula em negociar com o Congresso medidas para cumprir a meta fiscal.

Do lado de quem aposta na manutenção da Selic, há a percepção de que o BC pode optar por manter a taxa agora e adiar para mais à frente, já em 2026, um eventual início de ciclo de cortes, a depender do cenário. Além disso, alguns dos números da economia já estariam favorecendo a manutenção da Selic.

"Os dados de atividade continuam indicando desaceleração da economia... Juntamente com o dado mais ameno do IPCA de maio e o cenário de dólar mais fraco, o BC pode pausar já na próxima reunião, dando o ciclo de aperto como encerrado", disse a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitoria, em análise a clientes.