BC do Japão avalia cortar pela metade ritmo de redução de título a partir de 2026, diz Nikkei

TÓQUIO (Reuters) - O Banco do Japão está avaliando cortar pela metade o ritmo de redução trimestral de suas compras de títulos do governo japonês para 200 bilhões de ienes (US$1,4 bilhão) a partir de abril de 2026, informou o jornal Nikkei no sábado.

A proposta será discutida na reunião de política monetária do banco central na segunda e terça-feiras e espera-se que seja apoiada pela maioria dos membros da diretoria, disse o Nikkei.

(Reportagem de Rocky Swift)