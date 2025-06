BCE está tranquilo sobre força do euro e risco de inflação muito baixa, diz de Guindos

Por Balazs Koranyi e Francesco Canepa

FRANKFURT (Reuters) - As tarifas pesarão sobre o crescimento econômico e os preços da zona do euro durante anos, mas há pouco risco de que a inflação caia para níveis muito baixos, e mesmo a alta do euro em relação ao dólar não é uma grande preocupação, disse o vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos.

O BCE sinalizou uma pausa no afrouxamento da política monetária neste mês, apesar de projeções mostrarem que o aumento dos preços está caindo abaixo de sua meta de 2% temporariamente devido ao euro forte e aos preços baixos do petróleo, reavivando as preocupações de que o ambiente de inflação ultrabaixa da década pré-pandemia poderia retornar.