Dólar recua com decisões de BCs, tensões no Oriente Médio e incertezas comerciais em foco

"As tensões geopolíticas têm proporcionado pouco impulso ao dólar até o momento, refletindo a persistente desconfiança dos mercados em seu status de porto-seguro", disse Eduardo Moutinho, analista de mercados do Ebury Bank. "Os investidores estão relutantes em desfazer suas posições vendidas em dólar."

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,29%, a 97,991.

Os agentes financeiros também estão se posicionando para uma série de decisões de política monetária nesta semana, incluindo do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil.

A autoridade monetária norte-americana divulgará sua decisão na quarta, com ampla expectativa de que mantenha a taxa de juros inalterada mais uma vez, enquanto avalia os impactos econômicos das políticas do governo Trump.

Já o BC brasileiro entrará no encontro desta semana com suas opções em aberto, com as apostas de investidores divididas entre a manutenção dos juros em 14,75% ano -- com 68% de chance -- e uma alta de 0,25 ponto percentual -- com 32% -- para o anúncio de quarta-feira, segundo dados da LSEG.

"Não há consenso se o Copom manterá a Selic ou se vai promover um último ajuste. A inflação continua pressionada, e a incerteza fiscal voltou ao centro do debate", afirmou Diego Costa, head de câmbio para o Norte e Nordeste da B&T XP, em nota.