Fábricas da China desaceleram, consumo avança mais que o esperado

Os dados mistos surgem no momento em que a economia da China sofre com o ataque tarifário do presidente dos EUA, Donald Trump, e com a fraqueza crônica do setor imobiliário, com quedas arraigadas nos preços das casas que não mostram sinais de reversão.

A produção industrial cresceu 5,8% em maio em relação ao ano anterior, mostraram dados do Escritório Nacional de Estatísticas nesta segunda-feira, desacelerando em relação aos 6,1% de abril e abaxo da expectativa de aumento de 5,9% em pesquisa da Reuters com analistas. Esse foi o crescimento mais lento desde novembro do ano passado.

No entanto, as vendas no varejo aumentaram 6,4%, forte aceleração em relação à taxa de 5,1% em abril e contra previsão de uma expansão de 5,0%, marcando o crescimento mais rápido desde dezembro de 2023.

"A trégua comercial entre os EUA e a China não foi suficiente para evitar uma perda mais ampla de impulso econômico no mês passado", disse Zichun Huang, economista para China na Capital Economics. "Com as tarifas permanecendo altas, o apoio fiscal diminuindo e questões estruturais persistindo, é provável que o crescimento desacelere ainda mais este ano."

Dados divulgados neste mês mostraram que as exportações totais da China aumentaram 4,8% em maio, mas os embarques para os EUA caíram 34,5%, a maior queda desde fevereiro de 2020.

As pressões deflacionárias do gigante asiático também se aprofundaram no mês passado.