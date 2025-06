Fluxos de investimento em 2023 para países em desenvolvimento são os menores desde 2005, diz Banco Mundial

"A queda acentuada do IED para as economias em desenvolvimento deve soar como um alarme", disse Ayhan Kose, economista-chefe adjunto do Banco Mundial, em um comunicado divulgado com o relatório.

"Reverter essa desaceleração não é apenas um imperativo econômico - é essencial para a criação de empregos, o crescimento sustentado e o alcance de metas de desenvolvimento mais amplas."

O relatório observou que as recessões globais e nacionais estavam associadas a uma deterioração significativa no IED, com os investimentos começando a se enfraquecer antes da recessão.

Segundo o relatório, o declínio do investimento estrangeiro deixou "vastas lacunas de infraestrutura não atendidas" nos países em desenvolvimento, ao mesmo tempo em que prejudicou os esforços para acabar com a pobreza global e atender às necessidades urgentes de mudanças climáticas.

Kose disse que reformas domésticas ousadas são necessárias para melhorar o ambiente de negócios e expandir a cooperação global, o que poderia estimular o aumento das taxas de investimento internacional.

O relatório, com base em dados de 2023, os mais recentes disponíveis, disse que as economias em desenvolvimento devem aliviar as restrições que se acumularam nos últimos anos, promover a integração comercial e incentivar mais pessoas a participarem da economia formal.