Governo fecha com Câmara acordo para não votar nesta 2ª-feira mérito da proposta que derruba decreto de IOF

Essa articulação foi divulgada inicialmente em reportagem no site de O Globo e confirmada pela Reuters com uma fonte ligada a um líder partidário que participou do encontro com integrantes do governo e está a par das tratativas.

Embora haja deputados de partidos da base do governo dispostos a derrubar o decreto do IOF, a maior irritação dos parlamentares, segundo essa fonte, é com o ritmo lento de pagamento e empenho -- compromisso de que o Executivo vai pagar -- das emendas dos congressistas.

A votação da proposta, portanto, tem como objetivo mandar um recado para o governo, disse a fonte.

O decreto do governo, publicado na noite de quarta-feira, revogou um decreto anterior, de 22 de maio, que havia elevado as alíquotas do IOF para diversas operações, buscando assegurar o cumprimento da meta fiscal do ano.

Com o novo decreto, editado após forte reação negativa do Congresso e dos setores atingidos, o governo voltou atrás em parte dos aumentos promovidos no mês anterior, mas ainda manteve a taxação mais elevada para uma série de operações.

Em manifestação mais cedo na rede social X, Gleisi Hoffmann elogiou a postura de Motta com o governo Lula, que tem se "caracterizado por responsabilidade e firmeza nos encaminhamentos acordados em comum".