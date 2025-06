Ibovespa fecha em alta com avanço robusto da Vale e aval de NY

"A semana promete", afirmou o gerente de análises econômicas da Genial Investimentos, Yihao Lin.

DESTAQUES

- VALE ON avançou 3,26% após anunciar que obteve a licença prévia para o projeto de cobre Bacaba, no Pará, que busca estender a vida útil do Complexo Minerador de Sossego, contribuindo com uma produção média anual de aproximadamente 50 mil toneladas ao longo de oito anos de operação.

- ITAÚ UNIBANCO PN valorizou-se 1,82%, tendo de pano de fundo relatório do Bank of America elevando o preço-alvo da ação de R$36 para R$41 e reiterando compra. BANCO DO BRASIL ON subiu 1,81%, BRADESCO PN ganhou 2,15% e SANTANDER BRASIL UNIT avançou 0,97%.

- PETROBRAS PN cedeu 0,98%, com os preços do petróleo no exterior em queda após a disparada na semana passada pelo aumento da tensão no Oriente Médio. No setor, PRIO ON caiu 1,82%, BRAVA ON perdeu 0,48% e PETRORECONCAVO ON recuou 0,39%.

- EMBRAER ON subiu 5,34%, tendo no radar o Paris Air Show e decisão de Portugal de comprar um sexto cargueiro KC-390, em acordo com pretensão de incluir 10 opções de compra do avião. O Morgan Stanley também elevou o preço-alvo do ADR da Embraer para US$65 e reiterou "overweight" para os papéis.