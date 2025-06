IGP-10 passa a cair 0,97% em junho com recuo de matérias-primas brutas

"Com o avanço das colheitas e os resultados positivos da safra, os preços do milho em grão registraram forte recuo neste mês – movimento que impactou diretamente o IPA, levando-o a uma queda significativa", disse Matheus Dias, economista do FGV IBRE.

Na análise por grupos, a queda no IPA veio na esteira do recuo dos preços de Matéria-Primas Brutas, que tiveram deflação de 2,98% em junho, depois de caírem 1,09% no mês anterior.

Entre os itens com as maiores quedas no mês no IPA, estavam o milho em grão (-16,21%, de -5,36% antes), bovinos (-4,50%, de +3,27% antes), café em grão (-5,79%, de -0,41% antes) e farelo de soja (-8,35%, de +4,36% antes).

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que responde por 30% do índice geral, teve alta de 0,28% no mês, desacelerando em relação ao avanço de 0,42% em maio.

"No varejo, o grupo alimentação desacelerou, com destaque para a queda nos preços de ovos, tomate e arroz", apontou Dias.

No IPC, houve decréscimo em cinco das oito classes que compõem o índice: Alimentação (0,53% para 0,11%), Saúde e Cuidados Pessoais (1,08% para 0,44%), Despesas Diversas (1,15%para 0,14%), Vestuário (0,66% para 0,51%) e Transportes (-0,07% para -0,08%).