Índices da China fecham em leve alta em meio a dados econômicos mistos

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong fecharam em leve alta nesta segunda-feira, impulsionados por ações do setor imobiliário e de tecnologia, conforme os investidores avaliaram dados econômicos mistos e permaneceram cautelosos em meio a tensões geopolíticas que reduziram o apetite pelo risco.

O índice CSI300 fechou em alta de 0,25%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, ganhou 0,35%. O índice Hang Seng, referência de Hong Kong, subiu 0,7%.

O crescimento da produção industrial da China atingiu uma mínima de seis meses em maio, enquanto as vendas no varejo ganharam força, oferecendo um alívio temporário para a segunda maior economia do mundo em meio a uma frágil trégua em sua guerra comercial com os Estados Unidos.