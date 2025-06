Líder japonês e Trump se encontram à margem do G7 em meio a negociações de tarifas

Por Tim Kelly

KANANASKIS, ALBERTA (Reuters) - O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, se encontrou com o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta segunda-feira, à margem da cúpula do G7 no Canadá, enquanto Tóquio trabalha para que Washington elimine as tarifas de importação de automóveis que ameaçam prejudicar sua economia.

A reunião de 30 minutos ocorreu no resort Kananaskis Mountain, nas Montanhas Rochosas canadenses, onde os líderes do G7 se reuniram para discutir a economia global e a geopolítica, informou o governo japonês em um comunicado. Não foram divulgados detalhes sobre o que os dois conversaram.