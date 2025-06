Minério de ferro sobe com demanda firme da China

O minério de ferro na bolsa de Cingapura tinha leve queda após alta inicial, cotado a US$93,95 a tonelada.

Cerca de 60% das usinas siderúrgicas de alto-forno na China registraram margens positivas até 12 de junho, segundo dados da consultoria Mysteel.

A produção média diária de metal quente, normalmente usada como indicador da demanda de minério de ferro, manteve-se firme na semana, em torno de 2,42 milhões de toneladas até 13 de junho, de acordo com dados da Mysteel.

Ainda assim, a produção de aço bruto da China caiu acentuadamente em maio em comparação com o ano anterior, surpreendendo os analistas e mantendo as siderúrgicas no caminho certo para uma produção menor este ano, em linha com a pressão de Pequim para cortar a produção no setor.

(Reportagem de Michele Pek)