Nissan planeja reduzir participação na Renault, diz CEO ao Nikkei

A notícia chega no momento em que a Renault disse, no domingo, que o chefe Luca de Meo está deixando a montadora para buscar um papel fora da indústria automobilística.

"Estamos reduzindo nossas participações cruzadas para investir em veículos", disse Espinosa ao jornal em uma entrevista.

A Nissan disse que não houve nenhuma mudança em seu acordo de cooperação com a Renault.

"Caso uma venda de ações seja executada no futuro, espera-se que os recursos sejam alocados principalmente para investimentos no desenvolvimento de produtos. No entanto, nenhuma decisão definitiva foi tomada até o momento", disse a empresa em um comunicado.

Uma venda marcaria o mais recente exemplo do distanciamento entre as empresas. A Renault detém separadamente uma participação na Nissan em um fundo francês, que tem sido gradualmente vendida desde 2023, quando as duas empresas reformularam sua aliança para colocar a Nissan em uma posição mais igualitária.

(Reportagem de Kaori Kaneko e Satoshi Sugiyama, David Dolan e Maki Shiraki)