Petróleo cai US$1 por barril com relatos de que o Irã busca trégua com Israel

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram US$1 por barril nesta segunda-feira, em negociações voláteis, após relatos de que o Irã está buscando um fim para as hostilidades com Israel, aumentando a possibilidade de uma trégua e diminuindo os temores de uma interrupção na oferta de petróleo da região.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam com queda de US$1, ou 1,35%, a US$73,23 por barril. Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos caíram US$1,21, ou 1,66%, a US$71,77 por barril.