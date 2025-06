Portugal vai comprar mais um cargueiro da Embraer

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer anunciou nesta segunda-feira que Portugal decidiu comprar um sexto cargueiro KC-390, produzido pela empresa brasileira, em uma negociação que incluiu uma pretensão de inclusão de 10 opções de compra da aeronave pelo governo português.

A companhia brasileira afirmou que as opções tem como objetivo "potenciais futuras aquisições por nações europeias ou membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) por meio do Estado Português, em negociações de governo a governo".

Em agosto de 2019, o governo de Portugal assinou contrato para a aquisição de cinco unidades do KC-390 junto à Embraer.