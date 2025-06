STOXX 600 sobe após perda da semana anterior; Kering salta

O índice de referência registrou um declínio semanal na sexta-feira, uma vez que as tensões no Oriente Médio aumentaram e uma trégua comercial dos EUA com a China ofereceu pouca clareza sobre como as diferenças comerciais de longa data entre eles poderiam ser resolvidas.

Nesta semana, reuniões de política monetária do Banco da Inglaterra e do Federal Reserve serão observadas para que se tenha uma ideia de como os bancos centrais planejam lidar com a incerteza causada pelas tarifas dos EUA.