Taxas curtas de DIs têm leves altas e longas caem em dia de IBC-Br e queda do dólar

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,61%, ante 13,667% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,68%, em baixa de 6 pontos-base ante 13,743%.

Pela manhã o Banco Central informou que o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), considerado um sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), teve expansão de 0,2% em abril, em dado dessazonalizado. O resultado mostrou enfraquecimento ante a alta de 0,7% de março, mas ficou acima da expectativa em pesquisa da Reuters, de ganho de 0,1%.

“Mais um dado de atividade melhor para o mês de abril. A gente viu na semana passada o varejo mais fraco, mas a Pesquisa Mensal de Serviços veio melhor. Mostra que a gente entra em abril também com a atividade em expansão”, pontuou pela manhã o economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala.

A expectativa que antecede a decisão sobre juros do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, na quarta-feira, e a percepção de uma atividade ainda acelerada deram sustentação às taxas dos DIs com prazos mais curtos.

Nos contratos a partir de janeiro de 2028, porém, as taxas cederam, acompanhando a queda do dólar ante o real -- um fator desinflacionário, que torna menor a necessidade de juros tão elevados no futuro.

Até o início da tarde a queda das taxas longas no Brasil também tinha o auxílio do recuo dos rendimentos dos Treasuries no exterior, em meio à expectativa pelo fim das hostilidades entre Israel e Irã. No restante da tarde, porém, os yields migraram para o território positivo, mas as taxas dos DIs de longo prazo seguiram no negativo.