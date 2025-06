UE deve ter "nervos de aço" em negociações com os EUA sobre tarifas comerciais, diz Costa

"Temos que manter os nervos de aço. Tenho grande esperança de que, no final, alguma linha de racionalidade guiará a ação política... já que nenhuma tarifa aumentará as exportações de bens ou serviços dos EUA para a Europa", disse ele em um bate-papo gravado em vídeo com o ex-presidente da Comissão da UE, José Manuel Durão Barroso, que foi exibido em uma conferência em Lisboa.

O presidente dos EUA, Donald Trump, recuou de sua ameaça de impor tarifas de 50% sobre as importações da União Europeia no próximo mês, restabelecendo o prazo de 9 de julho para permitir que as negociações entre Washington e o bloco de 27 nações produzam um acordo.

"A Comissão Europeia fez a proposta mais generosa que podia: tarifa zero", disse Costa.

"Basicamente, queremos evitar uma guerra comercial com os EUA", disse Costa, acrescentando que a Europa deseja se engajar em um "diálogo construtivo".

As exportações totais da UE para os Estados Unidos no ano passado totalizaram cerca de 500 bilhões de euros (US$566 bilhões), lideradas pela Alemanha (161 bilhões de euros), Irlanda (72 bilhões de euros) e Itália (65 bilhões de euros).

Produtos farmacêuticos, automóveis e autopeças, produtos químicos e aeronaves estavam entre as maiores exportações, de acordo com dados da UE.