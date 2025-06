Wall St sobe com alívio nos preços do petróleo e reunião do Fed em foco

As ações norte-americanas ampliaram seus ganhos e os preços do petróleo caíram ainda mais depois que o The Wall Street Journal informou que o Irã vinha sinalizando com urgência que quer acabar com as hostilidades e retomar as negociações sobre seu programa nuclear.

"Os ataques continuaram, mas não parece que os mercados de petróleo e as rotas de transporte tenham sido interrompidos. Os mercados estão apenas se acalmando um pouco após a grande surpresa de sexta-feira", disse David Miller, diretor de investimentos da Catalyst Funds.

O foco se voltará para a decisão de política monetária do Federal Reserve na quarta-feira, quando se espera que as autoridades mantenham a taxa de juros inalterada.

Os comentários do chair do Fed, Jerome Powell, bem como as projeções atualizadas do banco central para a política monetária e a economia, serão examinados, já que os investidores buscam pistas sobre a possibilidade de cortes de juros ainda neste ano.

Operadores estão precificando cerca de 46 pontos-base de cortes até o final de 2025, com 56% de chance de uma redução de 25 pontos-base em setembro, de acordo com a ferramenta Fedwatch da CME.

O Dow Jones subia 1,14%, a 42.679,67 pontos. O S&P 500 tinha alta de 1,15%, a 6.045,47 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 1,49%, a 19.695,01 pontos.