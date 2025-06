GS Inima e Acciona vencem leilão de PPP de esgoto do ES

A GS Inima é indiretamente controlada pelo grupo de engenharia sul-coreano GS Engineering & Construction (GS E&C). A empresa está no Brasil desde a concessão de serviços de esgotamento em Ribeirão Preto (SP) em 1995.

O lote A envolve a capital do Estado, Vitória, e mais 34 cidades com previsão de investimento de R$1,08 bilhão em melhorias e outros R$3,85 bilhões em custos operacionais ao longo de 25 anos de contrato.

Já o lote B foi vencido pela Acciona, com proposta de deságio de 13,9% sobre o preço unitário máximo de R$4,97 por metro cúbico. A vitória no bloco marcou a segunda concessão em saneamento obtida pela empresa espanhola no Brasil desde que venceu, em setembro, disputa por uma PPP de saneamento da paranaense Sanepar.

O bloco B do leilão no Espírito Santo inclui oito cidades, investimento de cerca de R$400 milhões e desembolsos operacionais de R$1,39 bilhão, em um contrato de 23 anos.

A Aegea, que tem a Itaúsa entre os principais investidores e já tem operações nas cidades capixabas de Cariacica, Vila Velha e Serra, participou de ambos os blocos de maneira mais contida, com ofertas de deságio nos lotes A e B de 0,64% e 0,60%, respectivamente, e desistindo das etapas viva-voz.