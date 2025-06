Airbus fecha acordo para até 150 aviões com a VietJet

PARIS (Reuters) - A Airbus fechou um acordo nesta terça-feira para vender até 150 aeronaves de corredor único para a companhia aérea VietJet , enquanto a fabricante de aviões europeia continua a acumular negócios na Paris Airshow.

As empresas informaram que assinaram um memorando de entendimento para que a VietJet compre mais 100 aeronaves A321neo, com a opção de adicionar mais 50 ao acordo no futuro. O acordo confirmou uma notícia anterior da Reuters.

Um acordo para 150 aviões desse modelo poderia valer cerca de US$9,4 bilhões, de acordo com os preços estimados fornecidos pela Cirium Ascend.