Aneel aprova reajuste médio de 2% para Copel Distribuição

A Parcela B, composta por custos operacionais, remuneração e depreciação, representou 1,27% na composição do efeito médio do reajuste da Copel Distribuição, refletindo a alta acumulada de 5,44% do IPCA, "Fator X" de -0,03%, "além do abatimento referente às Outras Receitas (OR), Excedente de Reativos (ER) e Ultrapassagem de Demanda (UD)", afirmou a Copel.

(Por Alberto Alerigi Jr.)