Bancos centrais priorizam ouro sobre dólar para reservas, mostra pesquisa

Setenta e três bancos centrais responderam à pesquisa do WGC, realizada entre 25 de fevereiro e 20 de maio, e 76% deles esperam que suas reservas de ouro sejam maiores em cinco anos, em comparação com 69% no ano passado.

Quase 75% dos entrevistados esperam que as reservas denominadas em dólares sejam menores em cinco anos, em comparação com 62% no ano passado.

"O desempenho do ouro em tempos de crise, a diversificação de portfólio e a proteção contra a inflação são alguns dos principais temas que impulsionam os planos de acumular mais ouro no próximo ano", disse o WGC em um comunicado.

Os bancos centrais acumularam mais de 1.000 toneladas métricas de ouro em cada um dos últimos três anos, disse o WGC, acrescentando que isso representou um aumento significativo em relação à média de 400-500 toneladas na década anterior.

"Essa aceleração acentuada no ritmo de acumulação ocorreu em um cenário de incerteza geopolítica e econômica", disse o WGC.

Um recorde de 95% dos entrevistados acredita que as reservas de ouro dos bancos centrais aumentarão nos próximos 12 meses, em comparação com 81% no ano passado, de acordo com a pesquisa do WGC, que também mostrou que o Banco da Inglaterra continua sendo o local mais popular para reservas de ouro.