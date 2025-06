BC do Japão vai desacelerar ritmo de redução de títulos no próximo ano em meio a novos riscos

Entretanto, em um plano estendido de aperto quantitativo (QT) decidido nesta terça-feira, o Banco do Japão vai cortar pela metade o valor da redução trimestral a partir do ano fiscal de 2026, de modo que as compras mensais caiam para cerca de 2 trilhões de ienes até março de 2027. Esse ritmo está alinhado com as solicitações que o Banco do Japão recebeu de vários participantes do mercado em reuniões no mês passado.

Naoki Tamura, membro mais conservador da diretoria, discordou dessa decisão específica, pedindo, em vez disso, que as compras continuassem a ser reduzidas em 400 bilhões de ienes por trimestre durante o ano fiscal de 2026.

A redução mais lenta do balanço patrimonial sinaliza a preocupação do banco central em afetar os mercados após o aumento dos rendimentos dos títulos públicos superlongos no mês passado.

Embora a medida atrase o progresso na redução do enorme balanço patrimonial do banco central, ela coloca menos estresse em um mercado há muito dominado pela enorme presença do banco central.

"A decisão de hoje é favorável ao mercado", disse Saisuke Sakai, economista sênior da Mizuho Research & Technologies. "A desaceleração do ritmo de redução funciona para evitar que as taxas de longo prazo subam demais."

(Reportagem adicional de Kantaro Komiya, Satoshi Sugiyama e Rae Wee)