Confiança dos investidores da Alemanha melhora mais do que o esperado em junho, aponta ZEW

"No entanto, é igualmente possível que as ondas no Oriente Médio se acalmem e que as disputas tarifárias com os EUA sejam resolvidas. É exatamente por isso que as expectativas econômicas continuam justificadas", disse Gitzel.

O índice do ZEW que mede as condições atuais, embora ainda em território negativo, também aumentou mais do que o esperado em junho, para -72,0 pontos, em comparação com -82,0 pontos do mês anterior e previsão de -75,0 pontos.

Cerca de 200 analistas e investidores institucionais participaram da pesquisa de junho do ZEW, que foi realizada entre 6 e 16 de junho.

(Reportagem de Miranda Murray e Ludwig Burger)