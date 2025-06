Dólar tem leve alta com exterior, mas segue abaixo dos R$5,50

Às 17h26 na B3 o dólar para julho -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,21%, aos R$5,5110.

Pela manhã o dólar oscilou em margens estreitas, entre altas e baixas, ao sabor das notícias sobre o conflito no Oriente Médio. No começo da tarde houve um fortalecimento mais perceptível do dólar ante o real, que saiu do território negativo e passou a registrar altas leves.

“Por trás do vai e vem está o cenário lá fora, de bastante cautela com a situação do Oriente Médio. Qualquer notícia nova acaba mexendo com os ativos de risco, o que dá suporte ao dólar como fonte de segurança”, comentou durante a tarde João Duarte, especialista em câmbio da One Investimentos. “Qualquer manchete acaba gerando burburinho.”

Entre as principais notícias, o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu uma “rendição incondicional” do Irã e disse que o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, não seria morto “pelo menos por enquanto”.

Já Israel atingiu dezenas de alvos ligados aos programas nucleares e de mísseis balísticos do Irã e lançou uma guerra cibernética maciça sobre o país. O Irã seguia com ataques aéreos contra Israel.

Neste cenário, após registrar a cotação mínima de R$5,4662 (-0,38%) às 11h07, o dólar à vista atingiu a máxima de R$5,5085 (+0,39%) às 15h40.