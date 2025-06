Dólar tem leve alta com conflito Israel-Irã e decisões de BCs em foco

Mesmo em meio ao conflito, os investidores ainda têm demonstrado uma abordagem um tanto cautelosa, justificando as margens estreitas nas negociações, conforme persistem as incertezas sobre as tarifas de Trump, com os agentes também se posicionando para reuniões de bancos centrais.

"Acreditamos que tarifas e qualquer aumento sustentado no preço do petróleo pelo conflito entre Israel e o Irã podem deixar outros bancos centrais enfrentando um crescimento global mais fraco", disseram analistas da BlackRock em relatório.

"Caso o conflito afete a segurança de rotas comerciais críticas, transtornos na oferta podem aumentar as pressões inflacionárias."

O Federal Reserve anunciará sua decisão de política monetária na quarta-feira, com a expectativa de que mantenha a taxa de juros inalterada mais uma vez.

Na cena doméstica, o Banco Central do Brasil também divulgará sua decisão de juros na quarta, com as apostas divididas entre a manutenção da taxa Selic em 14,75% e uma alta de 0,25 ponto percentual.

Ainda no Brasil, as atenções estão voltadas para o impasse em torno da tentativa do governo de elevar as alíquotas do IOF, depois que a Câmara dos Deputados aprovou na segunda-feira requerimento de urgência para votação de proposta legislativa que pode derrubar o mais recente decreto sobre o tema.