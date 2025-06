Escalada de conflitos no Oriente Médio eleva atratividade de leilão da ANP, diz IBP

Por Marta Nogueira e Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O leilão de blocos exploratórios de petróleo no Brasil, marcado para esta terça-feira, tornou-se ainda mais atrativo após o conflito mais recente entre Israel e Irã lembrar investidores que o setor tem no país da América do Sul um ambiente seguro para negócios, disse o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) à Reuters na véspera.

Roberto Ardenghy explicou que além de elevar os preços do petróleo às vésperas do certame, a escalada dos conflitos no Oriente Médio ocorre enquanto o Brasil tem se mostrado um país bastante estável, no cumprimento aos contratos, e se colocado como uma boa alternativa como supridor do mercado global.