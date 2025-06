Estoques empresariais dos EUA têm estabilidade em abril

Mas a contribuição foi ofuscada por um movimento recorde de 4,83 pontos percentuais de um aumento acentuado no déficit comercial devido à enxurrada de importações, resultando em um declínio do PIB a uma taxa de 0,2% no último trimestre - a primeira contração em três anos.

Com a antecipação de importações diminuindo, o déficit comercial diminuiu consideravelmente até o momento no segundo trimestre, provavelmente posicionando o PIB para uma recuperação acentuada. Entretanto, os estoques decidirão a magnitude do crescimento previsto.

Os estoques do varejo permaneceram inalterados, em vez de caírem 0,1%, conforme estimado em um relatório antecipado publicado no mês passado. Eles recuaram 0,3% em março.

Os estoques do varejo, excluindo automóveis, que entram no cálculo do PIB, cresceram 0,3%, conforme informado inicialmente.

Os estoques do atacado expandiram 0,2% em abril, enquanto os estoques dos fabricantes caíram 0,1%.

(Por Lucia Mutikani)