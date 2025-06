EUA e Reino Unido anunciam acordo comercial, mas importações de aço não foram resolvidas

O Reino Unido evitou tarifas de até 50% sobre o aço e o alumínio que os EUA impuseram a outros países neste mês, mas poderia ter enfrentado tarifas elevadas a partir de 9 de julho a menos que um acordo para implementar a redução tarifária fosse alcançado.

Os dois líderes reafirmaram um plano para dar às montadoras britânicas uma cota anual de 100.000 carros que podem ser enviados aos Estados Unidos com uma taxa tarifária de 10%, menor do que os 25% que outros países enfrentam.

O acordo também elimina as tarifas sobre o setor aeroespacial do Reino Unido, incluindo peças e aviões, de acordo com a decreto.

O Reino Unido foi o primeiro país a fechar um acordo para reduzir as tarifas de Trump, com os EUA reduzindo as taxas sobre as importações de carros, alumínio e aço do Reino Unido, e o Reino Unido concordando em reduzir as tarifas sobre a carne bovina e o etanol dos EUA.

No entanto, a implementação do acordo foi adiada enquanto os detalhes estavam sendo definidos e algumas questões continuam pendentes.

(Reportagem de Jarrett Renshaw, Suzanne Plunkett e Andrea Shalal)