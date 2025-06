Ferrari adia segundo modelo elétrico devido à fraca demanda, segundo fontes

Além da falta do barulho estrondoso - o principal atrativo de venda para muitos compradores ricos -, as montadoras têm lutado para superar o fato de que as baterias dos veículos elétricos são muito pesadas e não têm a potência contínua de um motor de combustível fóssil.

Como parte dos planos internos não divulgados da Ferrari, um segundo modelo de veículo elétrico foi planejado para o final de 2026. Mas agora ele não é esperado antes de 2028, disse uma das fontes, que acrescentou que a demanda real e sustentável é inexistente para um carro esportivo elétrico.

A fonte disse que o baixo interesse do mercado também daria à Ferrari tempo para desenvolver ainda mais a tecnologia interna para seu segundo veículo elétrico, embora a baixa demanda continue sendo o principal motivo do atraso.

A Ferrari não quis comentar.

Ambas as fontes não quiseram ser identificadas.