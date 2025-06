Golden share na U.S. Steel pode assustar investidores estrangeiros, dizem advogados

WASHINGTON (Reuters) - Uma medida incomum do governo Trump de dar a si mesmo uma golden share na U.S. Steel como parte de um acordo para aprovar a aquisição pela japonesa Nippon Steel poderia afastar investidores estrangeiros de empresas americanas, disseram advogados de segurança nacional na segunda-feira.

O secretário de Comércio, Howard Lutnick, anunciou no sábado que "o presidente Trump garantiu uma golden share perpétua como parte da aquisição da U.S. Steel pela Nippon Steel", listando uma série de decisões corporativas sobre as quais o governo Trump agora passaria a ter poder de veto.

As ações da U.S. Steel subiram 5% na segunda-feira, atingindo US$54,85 por ação, aproximando-se do preço de oferta de US$55 por ação da Nippon Steel, à medida que os investidores apostam que a oferta de US$14,9 bilhões da empresa japonesa pela empresa estadunidense alcançará em breve a linha de chegada.