Ibovespa fecha em queda com aversão a risco e pressão de Vale

- USIMINAS PNA caiu 6,9%, após analistas do Itaú BBA rebaixarem a ação para "market perform" e reduzirem o preço-alvo para R$5,9, de R$8,5, citando uma deterioração mais rápida do que o esperado nos preços de aços planos no Brasil. "Continuamos a enxergar um cenário desafiador para os produtores de aços planos no Brasil, com forte concorrência de produtos importados, intensificada pela recente valorização do real, tendo potencialmente um impacto negativo sobre demanda e preços domésticos no segundo semestre de 2025", afirmaram.

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou com variação positiva de 0,6%, enquanto BANCO DO BRASIL ON caiu 0,36%, BRADESCO PN ganhou 1,5% e SANTANDER BRASIL UNIT subiu 0,2%.

- BRF ON encerrou com variação negativa de 0,05%, devolvendo perdas de mais cedo no pregão após a CVM adiar uma assembleia geral extraordinária prevista para quarta-feira que deveria deliberar sobre a fusão com a Marfrig. As companhias afirmaram nesta terça-feira que estão avaliando, em conjunto com seus assessores, o teor da referida decisão do órgão regulador, "bem como as eventuais medidas cabíveis, incluindo eventual pedido de reconsideração". MARFRIG ON caiu 2,4%.

- MULTIPLAN ON subiu 1,08%, em dia de reunião da companhia com investidores e analistas, na qual executivos anunciaram um crescimento de 14,6% nas vendas totais dos lojistas em maio. Para a Ativa Investimentos, o encontro reforçou o compromisso da companhia em "otimizar a alocação de capital em 2025, reduzindo investimentos e focando em projetos pré-existentes, trabalhando em suas revitalizações e expansões, além do gerenciamento contínuo de mix".

- DIRECIONAL ON ganhou 1,9%, na esteira de aprovação pelo conselho de administração do pagamento de quase R$347 milhões em dividendos intermediários, além do desdobramento de ações ordinárias na proporção de três ações para cada ação detida, sem modificação do valor do capital social. O índice do setor imobiliário avançou 0,74%.

- TOTVS ON teve alta de 0,7%, tendo como pano de fundo o anúncio pela empresa de software de sua estratégia para o desenvolvimento de produtos com recursos de inteligência artificial, com foco em pequenas e médias empresas, onde vê uma receita potencial anual de até R$2 bilhões.