Ibovespa hesita com aversão a risco no exterior e cautela antes de decisões de juros

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subia 1,89% e PETROBRAS ON avançava 2,46%, em meio ao avanço dos preços do petróleo no exterior, com o barril do Brent, referência para a estatal, subindo 2,47%, a US$75,04. A empresa informou na véspera que assinou com a Consag os primeiros três contratos para conclusão da construção da segunda unidade de refino da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), localizada em Ipojuca (PE), no valor de R$4,9 bilhões. No setor, PRIO ON subia 0,63%, BRAVA ON avançava 0,39% e PETRORECONCAVO ON tinha alta de 1,48%.

- USIMINAS PNA caía 6,09%, após analistas do Itaú BBA rebaixarem a ação para "market perform" e reduzirem o preço-alvo para R$5,9, de R$8,5, citando uma deterioração mais rápida do que o esperado nos preços de aços planos no Brasil. "Continuamos a enxergar um cenário desafiador para os produtores de aços planos no Brasil, com forte concorrência de produtos importados, intensificada pela recente valorização do real, tendo potencialmente um impacto negativo sobre demanda e preços domésticos no segundo semestre de 2025", afirmaram.

- VALE ON recuava 1,88%, em dia de pouca variação de preços para o minério de ferro na China, com o contrato mais negociado para setembro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE), encerrando o pregão diurno a 699 iuans por tonelada.

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha variação positiva de 0,03%, enquanto BANCO DO BRASIL ON caía 0,77%, BRADESCO PN ganhava 0,42e SANTANDER BRASIL UNIT perdia 0,56%.

- BRF ON operava em baixa de 2,54%, após a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) adiar uma assembleia geral extraordinária prevista para quarta-feira que deveria deliberar sobre a fusão com a Marfrig. As companhias afirmaram nesta terça-feira em fato relevante que estão avaliando, em conjunto com seus assessores, o teor da referida decisão da CVM, "bem como as eventuais medidas cabíveis, incluindo eventual pedido de reconsideração". MARFRIG ON caía 3,48%.