Lista de candidatos a CEO da Renault pode incluir Le Vot e Picat, segundo analistas

LONDRES (Reuters) - A saída de Luca de Meo do cargo de presidente-executivo da Renault deu início a uma busca por seu sucessor, com analistas mencionando o atual vice-presidente executivo Denis Le Vot e Maxime Picat, executivo da rival Stellantis, como possíveis candidatos para dar continuidade à recuperação da montadora francesa.

As ações da Renault caíram até 8% na segunda-feira, a maior queda percentual em um dia desde fevereiro de 2022, refletindo a preocupação entre os investidores com o futuro da empresa sem de Meo no comando. As ações da Kering, onde ele se tornará presidente-executivo, se recuperaram.

Picat, que é chefe de compras globais e cadeias de suprimentos da Stellantis , estava concorrendo ao cargo de CEO da quarta maior montadora do mundo. Ele era um dos dois candidatos internos, mas perdeu para Antonio Filosa.