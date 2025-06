Lula cobra do G7 contribuições ambiciosas para redução de aquecimento global

Menos de 20% dos países já apresentaram suas NDCs, obrigando as Nações Unidas a adiar para setembro o prazo final, quando a previsão inicial era fevereiro.

Na mesa do G7, além de Brasil, apenas Canadá, Reino Unido, Japão e Estados Unidos apresentaram suas NDCs, mas as metas norte-americanas foram feitas pelo governo anterior, de Joe Biden. Desde que assumiu a presidência dos EUA, Donald Trump retirou o país do Acordo de Paris -- um tratado internacional sobre as mudanças climáticas.

A COP deste ano, presidida pelo Brasil, tem como mandato justamente as novas NDCs, que precisam ser ambiciosas o suficiente para evitar o aquecimento global acima de 1,5 graus. No entanto, por serem voluntárias, pouco cabe ao Brasil além da pressão diplomática por números ambiciosos, o que Lula tem feito em vários encontros internacionais.

Em sua fala, Lula tratou também de algumas medidas que o Brasil pretende propor dentro do chamado road map para aumentar os recursos disponíveis para a transição energética, um dos outros mandatos da COP. Entre elas está, por exemplo, a permissão para que países mais pobres usem recursos utilizados para o pagamento de dívidas em investimentos em transição.

"Países endividados não dispõem de meios para transformar suas matrizes energéticas. Instrumentos como a troca de dívida por desenvolvimento e a emissão de direitos especiais de saque podem mobilizar recursos valiosos", afirmou.

O presidente ainda fez um convite direto para que os líderes presentes compareçam à COP30 -- no momento de sua fala, no entanto, Donald Trump já não estava mais no Canadá, tendo voltado a Washington na noite anterior. Lula já havia dito que, se não conseguisse convidar o presidente norte-americano no G7, faria isso por telefone.