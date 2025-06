Membros do Fed se reúnem em meio a riscos geopolíticos e impacto incerto de tarifas

Trump tem exigido cortes imediatos nos juros.

Dias de trocas de mísseis entre Israel e Irã, no entanto, apresentaram ao Fed ainda mais motivos para cautela, depois que os preços do petróleo subiram e mostraram uma possível nova fonte de inflação, embora estivessem caindo na segunda, depois de relatos de que o governo iraniano estava buscando negociações com os EUA e Israel para encerrar o conflito.

Ainda assim, a guerra destacou a incerteza que as autoridades do Fed dizem ter dominado seu debate desde que Trump voltou ao poder em janeiro e revelou um esforço muito mais agressivo do que o esperado para aumentar as taxas de importação e reescrever as regras do comércio global.

Os membros do Fed esperam, em grande parte, que as políticas comerciais de Trump tenham um efeito "estagflacionário" sobre a economia dos EUA, ao mesmo tempo desacelerando o crescimento e elevando os preços, com a trajetória da política monetária dependendo de qual problema ser mais grave.

Os dados sobre as vendas no varejo e a produção manufatureira, a serem divulgados nesta terça-feira, podem aumentar a evidência de que a economia está desacelerando.

Economistas consultados pela Reuters esperam que as vendas no varejo tenham caído 0,7% em maio, depois de meses recentes em que as famílias pareceram apressar algumas compras para evitar a cobrança de tarifas, enquanto a produção manufatureira deverá aumentar apenas 0,1%.