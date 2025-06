Metalúrgicos da Mercedes-Benz obtém reajuste salarial de 7%, diz sindicato do ABC

SÃO PAULO (Reuters) - Trabalhadores da fábrica de caminhões e ônibus da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, aprovaram em assembleia reajuste salarial de 7%, informou o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC nesta terça-feira.

O índice é composto de 5,32% referentes à reposição da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), e 1,6% de aumento real, retroativos a 1º de maio, data-base dos metalúrgicos na empresa, afirmou a entidade.

O reajuste é o primeiro acertado no ano no setor da região este ano, informou o sindicato. Em São Bernardo estão outras fábricas de veículos como a Volkswagen, que tem acordo de cinco anos com os trabalhadores desde 2023.